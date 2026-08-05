Роналду продемонстрировал свой роскошный автопарк с Ferrari и Bugatti: фото

Роналду впервые продемонстрировал свой огромный автопарк спорткаров: фото
Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду впервые продемонстрировал свою коллекцию эксклюзивных автомобилей. Португальский футболист опубликовал фотографии из гаража, где собраны десятки дорогих спорткаров и роскошных моделей.
О публикации Роналду с автомобилями сообщил портал Новини.LIVE.
Роналду показал элитный автопарк
На новых фотографиях Роналду стоит среди своих спорткаров. В кадр попали красные Ferrari, легендарный Bugatti Veyron, а также другие премиальные автомобили, входящие в личную коллекцию футболиста.
В последние годы капитан сборной Португалии неоднократно приобретал редкие автомобили, но ранее демонстрировал их только в документальном фильме о себе. На снимках видно специально обустроенное пространство с дизайнерским освещением, где автомобили расположены, как в автосалоне.
Роналду давно считается одним из самых больших ценителей дорогих автомобилей среди футболистов. Его коллекция оценивается в десятки миллионов евро и включает модели Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley, Porsche и других производителей.
Отметим, что уже 8 августа на Мадейре должна состояться свадьба Роналду с Джорджиной Родригес.
Роналду летом сыграл за сборную Португалии на чемпионате мира, где вылетел в 1/8 финала, уступив Испании. Этот чемпионат мира стал последним в его карьере.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что уже сформировался список основных кандидатов, которые могут возглавить ФИФА после завершения срока полномочий Джанни Инфантино.
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