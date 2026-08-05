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Головна Спорт Роналду вперше показав свій величезний автопарк спорткарів: фото

Роналду вперше показав свій величезний автопарк спорткарів: фото

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 13:04
Роналду показав свій розкішний автопарк із Ferrari та Bugatti: фото
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/instagram.com/cristiano Фотоколаж: Новини.LIVE

Португальська зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду вперше продемонстрував свою колекцію ексклюзивних автомобілів. Португальський футболіст показав світлини з гаража, де зібрані десятки дорогих спорткарів і розкішних моделей.

Про публікацію Роналду з автомобілями повідомив портал Новини.LIVE.

Роналду показав елітний автопарк

На нових світлинах Роналду стоїть серед своїх спорткарів. У кадр потрапили червоні Ferrari, легендарний Bugatti Veyron, а також інші преміальні автомобілі, які входять до особистої колекції футболіста.

Криштиану Роналду
Автопарк Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano 
Криштиану Роналду
Автопарк Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano 
Криштиану Роналду
Автопарк Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano 

За останні роки капітан збірної Португалії неодноразово купував рідкісні автомобілі, але раніше демонстрував їх лише у документальному фільмі про себе. На знімках видно спеціально облаштований простір із дизайнерським освітленням, де автомобілі розташовані, як в автосалоні.

Роналду давно вважається одним із найбільших поціновувачів дорогих автомобілів серед футболістів. Його колекція оцінюється в десятки мільйонів євро та включає моделі Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley, Porsche та інших виробників.

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Зазначимо, що вже 8 серпня на Мадейрі має відбутися весілля Роналду з Джорджиною Родрігес.

Роналду влітку зіграв зі збірною Португалії на чемпіонаті світу, де вилетів у 1/8 фіналу, поступившись Іспанії. Цей чемпіонат світу став останнім у його кар’єрі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вже сформувався список основних кандидатів, які можуть очолити ФІФА після завершення каденції Джанні Інфантіно.

Також Новини.LIVE писав, що трагічна смерть 21-річної легкоатлетки стала великою втратою для світового спорту.

Кріштіану Роналду Аль-Наср автомобіль
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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