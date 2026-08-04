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Головна Спорт Динамо відпустить Гусєва та ще декількох молодих гравців

Динамо відпустить Гусєва та ще декількох молодих гравців

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 17:38
Саленко, Гусєв та Малиш перейдуть із Динамо до інших команд
Роман Саленко, Максим Коробов та Олексій Гусєв. Фото: "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Тренерський штаб київського "Динамо" визначився зі списком гравців, які залишаться в команді на сезон 2026/27. Частина молодих футболістів покине клуб. Йдеться про оренду чотирьох гравців.

Луганська "Зоря" може поповнитися одразу трьома гравцями "Динамо", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Наставник "Динамо" Ігор Костюк дав шанс молодим вихованцям команди проявити себе на передсезонних зборах, але за результатами тренувань з основною командою було прийнято рішення відправити цих футболістів до інших клубів. Поки що мова йде лише про оренду, усі чотири гравці зможуть отримати ще один шанс у складі "біло-синіх".

Хто покине "Динамо"

Захисник Олексій Гусєв спробує свої сили в одеському "Чорноморці". Для 21-річного футболіста це буде оренда вже в четвертому клубі. Раніше він виступав за "Зорю", "Металіст 1925" та "Кудрівку".

Луганська "Зоря" може отримати значне підкріплення за рахунок футболістів, на яких не розраховує "Динамо". Максим Коробов, Навін Малиш та Роман Саленко теж не входять у плани тренерського штабу столичної команди.

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Динамо Роман Саленко Олексій Гусєв
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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