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Главная Спорт Динамо отпустит Гусева и еще несколько молодых игроков

Динамо отпустит Гусева и еще несколько молодых игроков

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 17:38
Саленко, Гусев и Малыш уйдут из Динамо в другие команды
Роман Саленко, Максим Коробов и Алексей Гусев. Фото: "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Тренерский штаб киевского "Динамо" определился со списком игроков, которые останутся в команде на сезон 2026/27. Часть молодых футболистов покинут клуб. Речь идет об аренде четырех исполнителей. 

Луганская "Заря" может усилиться сразу тремя игроками "Динамо", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Наставник "Динамо" Игорь Костюк дал шанс молодым воспитанником команды проявить себя на предсезонных сборах, но по результатам занятий с основной командой было принято отправить этих футболистов в другие клубы. Пока речь идет только об аренде, все четыре игрока смогу получить еще один шанс в составе "бело-синих". 

Кто уйдет из "Динамо" 

Защитник Алексей Гусев попробует силы в одесском "Черноморце". Для 21-летнего футболиста это будет аренда в уже четвертый клуб. Ранее он выступал за "Зарю", "Металлист 1925" и "Кудровку". 

Луганская "Заря" может получить значительное усиление за счет футболистов, на которых не рассчитывает "Динамо". Максим Коробов, Навин Малыш и Роман Саленко тоже не входят в планы тренерского штаба столичной команды. 

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Динамо Роман Саленко Алексей Гусев
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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