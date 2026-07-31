Маркевич назвал причину неудачного выступления Динамо в еврокубках

Пьер Мунгенге и Алексей Сыч дебютировали за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

После поражения от греческого ПАОКа в квалификации к Лиге Европы киевское "Динамо" попробует пробиться в Лигу Конференций. Соперником украинской команды станет "Карабах". Первый матч состоится в Польше, ответная игра пройдет в Баку.

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о выступлении "бело-синих", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta.

Киевское "Динамо" по сумме двух встреч уступило ПАОКу со счетом 2:5 и потеряло шансы на выступлении в Лиге Европы. Мирон Маркевич назвал обе команды "средними по уровню" и заявил, что на игровые проблемы "бело-синих" повлияло отсутствие концентрации. Тренер считает, что профессиональные футболисты не имеют права так действовать на поле.

Что Маркевичу не понравилось в игре "Динамо"

По мнению специалиста, ПАОК тоже не показал на поле ничего экстраординарного. И в этой связи становится непонятным то, почему "Динамо" выступило настолько неубедительно. Мирон Маркевич считает, что уровень психологической подготовки и исполнительского мастерства у футболистов киевской команды сейчас оказался низким.

"У них ограничены физические возможности. Мы же помним и другое "Динамо", где всегда были физически сильные игроки, и класс был не сравним с нынешним подбором футболистов. Я понимаю, что сейчас другие времена. Однако люди должны понимать, какую футболку они надевают", — заявил Маркевич.

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