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Главная Спорт Маркевич сильно раскритиковал Динамо после поражения от ПАОК

Маркевич сильно раскритиковал Динамо после поражения от ПАОК

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 15:15
Маркевич назвал причину неудачного выступления Динамо в еврокубках
Пьер Мунгенге и Алексей Сыч дебютировали за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

После поражения от греческого ПАОКа в квалификации к Лиге Европы киевское "Динамо" попробует пробиться в Лигу Конференций. Соперником украинской команды станет "Карабах". Первый матч состоится в Польше, ответная игра пройдет в Баку. 

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о выступлении "бело-синих", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta

Киевское "Динамо" по сумме двух встреч уступило ПАОКу со счетом 2:5 и потеряло шансы на выступлении в Лиге Европы. Мирон Маркевич назвал обе команды "средними по уровню" и заявил, что на игровые проблемы "бело-синих" повлияло отсутствие концентрации. Тренер считает, что профессиональные футболисты не имеют права так действовать на поле. 

Что Маркевичу не понравилось в игре "Динамо"

По мнению специалиста, ПАОК тоже не показал на поле ничего экстраординарного. И в этой связи становится непонятным то, почему "Динамо" выступило настолько неубедительно. Мирон Маркевич считает, что уровень психологической подготовки и исполнительского мастерства у футболистов киевской команды сейчас оказался низким. 

"У них ограничены физические возможности. Мы же помним и другое "Динамо", где всегда были физически сильные игроки, и класс был не сравним с нынешним подбором футболистов. Я понимаю, что сейчас другие времена. Однако люди должны понимать, какую футболку они надевают", — заявил Маркевич. 

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Динамо Лига Европы Мирон Маркевич
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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