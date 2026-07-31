Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Еще один украинец в АПЛ: лидер Динамо заинтересовал английский клуб

Еще один украинец в АПЛ: лидер Динамо заинтересовал английский клуб

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 11:18
Михавко может стать одноклубником Миколенко в Эвертоне
Тренер Игорь Костюк и защитник Тарас Михавко. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Во время летнего трансферного окна-2026 киевское "Динамо" может продать сразу двух игроков. Одним из них является форвард Матвей Пономаренко. Второй — это защитник Тарас Михавко. 

К молодому игроку обороны приковано внимание английских клубов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса. 

Защитник Тарас Михавко, который перешел в "Динамо" из "Львова" еще в 2023 году, уже давно находится в сфере интересов зарубежных клубов. Нынешнее лето снова открывает для них окно возможности для подписания 21-летнего футболиста, который остается одним из лидеров киевской команды. 

Кто интересуется Михавко 

Сразу три представителя Премьер-лиги готовы подписать защитника "Динамо". Речь идет о середняках из чемпионата Англии. Это "Ноттингем Форест", "Борнмут", где выступал Илья Забарный, и "Эвертон", цвета которого защищает Виталий Миколенко. 

Все три клуба не отправляли "Динамо" официальных предложений о переговорах по трансферу Тараса Михавко. Они продолжают следить за прогрессом футболиста, который провел за "бело-синих" 89 матчей и забил 7 голов. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что Юлия Левченко продолжает восстанавливаться от травмы и не сможет принять участия в чемпионате Европы по легкой атлетике. 

Ранее Новини.LIVE писали, сколько олимпийская чемпионка Ярослава Магучих зарабатывает в год от спонсорских контрактов. 

Динамо Футбол трансферы Тарас Михавко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации