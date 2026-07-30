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Главная Спорт Динамо обратилось к болельщикам перед важным еврокубковым матчем

Динамо обратилось к болельщикам перед важным еврокубковым матчем

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 09:26
Динамо предупредило болельщиков по поводу флагов Украины на матчах
Андрей Ярмоленко, Матвей Пономаренко и Руслан Нещерет. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

В рамках квалификационного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет на выезде против ПАОКа. Поединок пройдет в Греции, куда добрались и болельщики украинской команды. Однако в Салониках они могут столкнуться с неприятностями. 

Болельщиков попросили не поддаваться на провокации и следить за своими вещами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо". 

Неделю назад команда Игоря Костюка проиграла ПАОКу первый очный матч, который для киевлян был номинально домашним. Встреча прошла в Польше и, помимо футбола, запомнилась инцидентами на трибунах. Фаны греческой команды провоцировали соперника, вывесили российский флаг и скандировали кричалки в поддержку РФ. А польские стюарды агрессивно вели себя по отношению к гостям из Украины. 

О чем "Динамо" попросило болельщиков

Руководство ПАОКа принесло извинения за инцидент со своими фанами. Однако не исключено, что во время ответного поединка на трибунах возникнут новые провокации. В связи с этим "Динамо" обратилось к собственным болельщикам с важным предостережением. 

"В мире болельщиков у нас хватает врагов среди фанатских движений Европы. Обращаем особое внимание людей, которые отправляются на выездные матчи или посещают "домашние" матчи в Польше, и берут при этом какие-то флаги, баннеры: никто не будет разбираться — фанат вы или простой болельщик; никто не будет разбираться — это простое знамя из клубного магазина, или баннер военного подразделения. Если будет возможность оставить вас без баннеров/знамен, может найтись тот, кто этой возможностью воспользуется. Поэтому внимательно следите за своими вещами и в городе, куда приехали, и на стадионе", — попросило своих болельщиков "Динамо". 

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Поединок ПАОК — "Динамо" состоится в Греции в четверг, 30 июля, в 20:45 по киевскому времени. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о конфликте, который возник у Дерека Чисоры с Александром Усиком после посещения России. 

Также Новини.LIVE писали о перспективах Виктора Цыганкова, который отказался уже от второго подряд предложения о трансфере.  

Динамо Лига Европы УПЛ
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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