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Главная Спорт Динамо заранее вылетело в Греции в надежде победить ПАОК

Динамо заранее вылетело в Греции в надежде победить ПАОК

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 11:58
Динамо прибыло в Салоники ради адаптации перед матчем с ПАОКом
Владимир Бражко и Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Руководство киевского "Динамо" отправило делегацию команды в Салоники. В Греции пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы. Соперником "бело-синих" станет местный ПАОК. 

"Динамо" традиционно неудачно проводит матчи в Греции, напоминают Новини.LIVE

Во вторник, 28 июля, самолет с киевским "Динамо" приземлился в аэропорту города Салоники. Было принято решение о том, чтобы провести в Греции несколько дней перед матчем с ПАОКом, который состоится в четверг. "Бело-синим" понадобится адаптации, чтобы достойно противостоять местной команде. 

Динамо Киев
Футболисты "Динамо" в Греции. Фото: Instagram

Шансы "Динамо" в Лиге Европы 

В первом поединке квалификационного раунда Лиги Европы подопечные Игоря Костюка проиграли в Польше ПАОКу со счетом 2:3, хотя первыми открыли счет в той встрече. "Динамо" будет сложно пройти греческую команду, учитывая, что киевляне традиционно неудачно выступают в Греции. 

Однако несколько дополнительных дней адаптации могут стать тем фактором, который положительно скажется на игре "Динамо". Днем температура воздуха в Салониках поднимается выше +35 градусов по Цельсию, и украинским футболистам необходимо привыкнуть к этим условиям. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о завершении карьеры Славко Винчичем, который работал на финалах Лиги чемпионов и Кубка Мира. 

Также Новини.LIVE сообщали, что в Федерации футбола Италии возник скандал, который повлек за собой отставку ключевых чиновников. 

Греция Динамо Лига Европы
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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