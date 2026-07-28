Динамо прибыло в Салоники ради адаптации перед матчем с ПАОКом

Владимир Бражко и Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Руководство киевского "Динамо" отправило делегацию команды в Салоники. В Греции пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы. Соперником "бело-синих" станет местный ПАОК.

"Динамо" традиционно неудачно проводит матчи в Греции, напоминают Новини.LIVE.

Во вторник, 28 июля, самолет с киевским "Динамо" приземлился в аэропорту города Салоники. Было принято решение о том, чтобы провести в Греции несколько дней перед матчем с ПАОКом, который состоится в четверг. "Бело-синим" понадобится адаптации, чтобы достойно противостоять местной команде.

Футболисты "Динамо" в Греции. Фото: Instagram

Шансы "Динамо" в Лиге Европы

В первом поединке квалификационного раунда Лиги Европы подопечные Игоря Костюка проиграли в Польше ПАОКу со счетом 2:3, хотя первыми открыли счет в той встрече. "Динамо" будет сложно пройти греческую команду, учитывая, что киевляне традиционно неудачно выступают в Греции.

Однако несколько дополнительных дней адаптации могут стать тем фактором, который положительно скажется на игре "Динамо". Днем температура воздуха в Салониках поднимается выше +35 градусов по Цельсию, и украинским футболистам необходимо привыкнуть к этим условиям.

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