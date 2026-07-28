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Головна Спорт Динамо заздалегідь вилетіло до Греції з надією перемогти ПАОК

Динамо заздалегідь вилетіло до Греції з надією перемогти ПАОК

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 11:58
Динамо прибуло до Салонік для адаптації перед матчем із ПАОКом
Володимир Бражко та Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Керівництво київського "Динамо" відправило делегацію команди до Салонік. У Греції відбудеться матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи. Суперником "біло-синіх" стане місцевий ПАОК.

"Динамо" традиційно невдало проводить матчі в Греції, нагадують Новини.LIVE.

У вівторок, 28 липня, літак із київським "Динамо" приземлився в аеропорту міста Салоніки. Було прийнято рішення провести в Греції декілька днів перед матчем із ПАОКом, який відбудеться у четвер. "Біло-синім" знадобиться адаптація, щоб гідно протистояти місцевій команді.

Динамо Киев
Футболісти "Динамо" в Греції. Фото: Instagram

Шанси "Динамо" в Лізі Європи

У першому поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги Європи підопічні Ігоря Костюка програли в Польщі ПАОКу з рахунком 2:3, хоча першими відкрили рахунок у тій зустрічі. "Динамо" буде складно пройти грецьку команду, з огляду на те, що кияни традиційно невдало виступають у Греції.

Однак кілька додаткових днів адаптації можуть стати тим фактором, який позитивно позначиться на грі "Динамо". Вдень температура повітря в Салоніках піднімається вище +35 градусів за Цельсієм, і українським футболістам необхідно звикнути до цих умов.

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Греція Динамо Ліга Європи
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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