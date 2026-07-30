Динамо попередило вболівальників щодо прапорів України на матчах

Андрій Ярмоленко, Матвій Пономаренко та Руслан Нещерет. Фото: пресслужба "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

У рамках кваліфікаційного раунду Ліги Європи київське "Динамо" зіграє на виїзді проти ПАОКа. Матч відбудеться в Греції, куди також прибули вболівальники української команди. Однак у Салоніках на них можуть чекати неприємності.

Вболівальників попросили не піддаватися на провокації та стежити за своїми речами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Тиждень тому команда Ігоря Костюка програла ПАОКу перший очний матч, який для киян був номінально домашнім. Зустріч відбулася в Польщі і, крім футболу, запам'яталася інцидентами на трибунах. Вболівальники грецької команди провокували суперника, вивісили російський прапор і скандували гасла на підтримку РФ. А польські стюарди агресивно поводилися щодо гостей з України.

Про що "Динамо" попросило вболівальників

Керівництво ПАОКа принесло вибачення за інцидент зі своїми вболівальниками. Однак не виключено, що під час матчу-відповіді на трибунах виникнуть нові провокації. У зв’язку з цим "Динамо" звернулося до власних уболівальників із важливим застереженням.

"У світі вболівальників у нас вистачає ворогів серед фанатських рухів Європи. Звертаємо особливу увагу на людей, які вирушають на виїзні матчі або відвідують «домашні» матчі в Польщі й беруть із собою якісь прапори чи банери: ніхто не буде розбиратися — чи ви фанат, чи просто вболівальник; ніхто не буде розбиратися — це простий прапор із клубного магазину чи банер військового підрозділу. Якщо з’явиться можливість залишити вас без банерів/прапорів, може знайтися той, хто цією можливістю скористається. Тому уважно стежте за своїми речами і в місті, куди приїхали, і на стадіоні", — звернулося до своїх уболівальників "Динамо".

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Матч ПАОК — "Динамо" відбудеться в Греції у четвер, 30 липня, о 20:45 за київським часом.

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