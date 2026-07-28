Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дочка Суркіса гнівно відреагувала на критику гри Біловара

Дочка Суркіса гнівно відреагувала на критику гри Біловара

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 14:21
Яна Суркіс різко відповіла тим, хто критикує гру Біловара у Динамо
Ігор Суркіс, Крістіан Біловар та Яна Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо" та Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар нерідко піддається критиці за свою гру. Журналісти та вболівальники часто обирають саме 25-річного футболіста мішенню для негативних коментарів.

Його дружина Яна Суркіс присвятила критикам окремий гнівний допис, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дівчини.

Дочка президента київського "Динамо" Яна Суркіс вважає, що критика на адресу Крістіана Біловара часто буває необґрунтованою. Вона назвала те, що пишуть про гру захисника, булінгом. Дівчині набридло мовчати, і вона опублікувала відповідь на все, що довелося прочитати про свого чоловіка за останні кілька років.

Игорь Суркис
Ігор Суркіс із родиною. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Як Яна Суркіс відповіла критикам

Дружина Яна Біловара нагадала, що дуже часто булінг призводить до трагічних наслідків. При цьому вона зазначила, що у гравця "Динамо" міцна психіка, а також завжди є підтримка родини. Яну Суркіс засмучує, що одного дня їхній спільний син виросте і може запитати, чому вболівальники так ставляться до його батька.

"Я не буду ображати вас у відповідь. Нехай уся ваша злоба й усі ваші побажання повернуться до вас самих. Щиро хочу побажати вам щастя, адже лише по-справжньому нещасні люди можуть виливати стільки злоби на іншу людину", — написала Яна Суркіс.

Читайте також:

Яна Суркіс та Крістіан Біловар одружилися 28 липня 2023 року. У грудні наступного року у них народився син, якого назвали Олександром.

Крістіан Біловар є вихованцем "Динамо" і виступає за команду з 2021 року.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що новий скандал в італійському футболі призвів до відставки Паоло Мальдіні та Леонардо.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у бразильського футболіста Неймара виникли проблеми в "Сантосі" за рік до можливого завершення кар’єри.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Динамо Крістіан Біловар Яна Суркіс
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації