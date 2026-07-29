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Главная Спорт На просмотре в Динамо оказались игроки, от которых отказался Шахтер

На просмотре в Динамо оказались игроки, от которых отказался Шахтер

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 12:07
На просмотре в Динамо оказались африканцы, от которых отказался Шахтер
Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Тренерский штаб киевского "Динамо" просматривает четырех потенциальных новичков. Все они являются легионерами. Речь идет об игроках из Гамбии. 

Ранее некоторые из этих футболистов были на просмотре в "Шахтере", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию". 

Потенциальных новичков привезло в "Динамо" Instagram Prostar Agency. Все они представляют Гамбию. Речь идет о форварде Хамиду Файе, а также игроках центра поля Дауде Санкаре, Бубакарре Баджи и Мухаммеде Тункара. Тренерский штаб столичной команды пока не принял решения о будущем футболистов. 

Потенциальные игроки Динамо
Потенциальные новички Динамо. Фото: Instagram

Важный матч для "Динамо" 

Со вторника делегация украинского клуба находится в Салониках. Именно в Греции состоится ответный квалификационный поединок Лиги Европы с ПАОКом. Первую встречу "Динамо" проиграло. 

В клубе рассчитывают, что несколько дополнительных дней в Греции помогут игрокам "бело-синих" привыкнуть к местному климату. В Салониках минимальная температура составляет +35 градусов по Цельсию. Поединок с ПАОКом состоится в четверг, 30 июля. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о причинах конфликта, который вспыхнул между бывшими друзьями Александром Усиком и Дереком Чисорой. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дочь президента "Динамо" Яна Суркис ответила критикам защитника Кристиана Биловара. 

Динамо Футбол трансферы УПЛ
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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