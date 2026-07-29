На просмотре в Динамо оказались африканцы, от которых отказался Шахтер

Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Тренерский штаб киевского "Динамо" просматривает четырех потенциальных новичков. Все они являются легионерами. Речь идет об игроках из Гамбии.

Ранее некоторые из этих футболистов были на просмотре в "Шахтере", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Потенциальных новичков привезло в "Динамо" Instagram Prostar Agency. Все они представляют Гамбию. Речь идет о форварде Хамиду Файе, а также игроках центра поля Дауде Санкаре, Бубакарре Баджи и Мухаммеде Тункара. Тренерский штаб столичной команды пока не принял решения о будущем футболистов.

Потенциальные новички Динамо. Фото: Instagram

Важный матч для "Динамо"

Со вторника делегация украинского клуба находится в Салониках. Именно в Греции состоится ответный квалификационный поединок Лиги Европы с ПАОКом. Первую встречу "Динамо" проиграло.

В клубе рассчитывают, что несколько дополнительных дней в Греции помогут игрокам "бело-синих" привыкнуть к местному климату. В Салониках минимальная температура составляет +35 градусов по Цельсию. Поединок с ПАОКом состоится в четверг, 30 июля.

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