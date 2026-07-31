Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ще один українець у Прем'єр-лізі: лідер Динамо привернув увагу англійського клубу

Ще один українець у Прем'єр-лізі: лідер Динамо привернув увагу англійського клубу

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 11:18
Михавко може стати одноклубником Миколенка в Евертоні
Тренер Ігор Костюк та захисник Тарас Михавко. Фото: пресслужба "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Під час літнього трансферного вікна 2026 року київське "Динамо" може продати одразу двох гравців. Одним із них є нападник Матвій Пономаренко. Іншим — захисник Тарас Михавко.

До молодого захисника прикута увага англійських клубів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Захисник Тарас Михавко, який перейшов у "Динамо" з "Львова" ще у 2023 році, вже давно перебуває у сфері інтересів закордонних клубів. Цього літа для них знову відкривається вікно можливостей для підписання 21-річного футболіста, який залишається одним із лідерів київської команди.

Хто цікавиться Михавком

Відразу три представники Прем'єр-ліги готові підписати захисника "Динамо". Йдеться про середняків чемпіонату Англії. Це "Ноттінгем Форест", "Борнмут", де виступав Ілля Забарний, та "Евертон", за який грає Віталій Миколенко.

Усі три клуби не надсилали "Динамо" офіційних пропозицій щодо переговорів про трансфер Тараса Михавко. Вони продовжують стежити за прогресом футболіста, який провів за "біло-синіх" 89 матчів та забив 7 голів.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Юлія Левченко продовжує відновлюватися після травми і не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих заробляє на рік від спонсорських контрактів.

Динамо Футбол трансфери Тарас Михавко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації