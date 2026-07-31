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Головна Спорт Маркевич різко розкритикував Динамо після поразки від ПАОК

Маркевич різко розкритикував Динамо після поразки від ПАОК

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 15:15
Маркевич назвав причину невдалого виступу Динамо в єврокубках
П'єр Мунгенге та Олексій Сич дебютували за "Динамо". Фото: пресслужба клубу. Колаж: Новини.LIVE

Після поразки від грецького ПАОКа у кваліфікації до Ліги Європи київське "Динамо" спробує пробитися до Ліги конференцій. Суперником української команди стане "Карабах". Перший матч відбудеться в Польщі, матч-відповідь — у Баку.

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо виступу "біло-синіх", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Meta.

Київське "Динамо" за сумою двох зустрічей поступилося ПАОКу з рахунком 2:5 і втратило шанси на виступ у Лізі Європи. Мирон Маркевич назвав обидві команди "середніми за рівнем" і заявив, що на ігрові проблеми "біло-синіх" вплинула відсутність концентрації. Тренер вважає, що професійні футболісти не мають права так поводитися на полі.

Що Маркевичу не сподобалося в грі "Динамо"

На думку фахівця, ПАОК теж не показав на полі нічого надзвичайного. І в зв’язку з цим стає незрозумілим, чому "Динамо" виступило настільки непереконливо. Мирон Маркевич вважає, що рівень психологічної підготовки та виконавської майстерності у футболістів київської команди зараз виявився низьким.

"У них обмежені фізичні можливості. Ми ж пам’ятаємо й інше "Динамо", де завжди були фізично сильні гравці, і клас був неporівнянний із нинішнім підбором футболістів. Я розумію, що зараз інші часи. Однак люди повинні розуміти, яку футболку вони одягають", — заявив Маркевич.

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Динамо Ліга Європи Мирон Маркевич
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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