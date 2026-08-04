Илья Ковтун вспомнил об украинцах после смены гражданства

Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Четырехкратный чемпион Европы по гимнастике Илья Ковтун до сих пор жалеет о том, что завоевал на Олимпиаде-2024 только одну медаль. Спортсмен, который вскоре после игр принял гражданство Хорватии, ценит награду Парижа.

Ковтун не забывает об украинских болельщиков даже в сборной другой страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Vecernij List.

Уроженец Черкасс Илья Ковтун переехал в Хорватию еще до Олимпиады в Париже. Балканское государство предоставило спортсмену и его тренеру комфортные условия для подготовки к Играм, а также возможность тренироваться и жить в безопасности.

На следующей Олимпиаде 22-летний Илья Ковтун будет представлять уже Хорватию. Он амбициозно настроенза несколько лет до турнира и планирует пополнить коллекцию наград.

Так Илья Ковтун выглядит сейчас. Фото: Vecernij List

Ковтун посвятил медаль украинцам

Гимнаст справедливо вспомнил, что в Париже-2024 был близок к тому, чтобы несколько раз оказаться на пьедестале. Однако по итогам многоборья и свободных упражнений он занял только 4 места, причем речь шла о некорректном судействе.

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"Когда я стал вторым на брусьях, это был один из лучших моментов моей карьеры. Я не сразу это понял, нго любая олимпийская медаль является воплощением мечты для любого спортсмена. Я был рад, что принес хоть немного радости Украине, которая переживала и до сих пор переживает тяжелые военные дни", — рассказал Ковтун.

Олимпиада в Париже стала второй в карьере спортсмена. Он ездил и в Токио-2021, причем был самым молодым гимнастом в сборной Украины.

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