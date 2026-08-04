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Главная Спорт Гимнаст Ковтун, сменивший гражданство, обратился к украинцам

Гимнаст Ковтун, сменивший гражданство, обратился к украинцам

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Дата публикации 4 августа 2026 14:40
Илья Ковтун вспомнил об украинцах после смены гражданства
Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Четырехкратный чемпион Европы по гимнастике Илья Ковтун до сих пор жалеет о том, что завоевал на Олимпиаде-2024 только одну медаль. Спортсмен, который вскоре после игр принял гражданство Хорватии, ценит награду Парижа. 

Ковтун не забывает об украинских болельщиков даже в сборной другой страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Vecernij List

Уроженец Черкасс Илья Ковтун переехал в Хорватию еще до Олимпиады в Париже. Балканское государство предоставило спортсмену и его тренеру комфортные условия для подготовки к Играм, а также возможность тренироваться и жить в безопасности. 

На следующей Олимпиаде 22-летний Илья Ковтун будет представлять уже Хорватию. Он амбициозно настроенза несколько лет до турнира и планирует пополнить коллекцию наград. 

Илья Ковтун
Так Илья Ковтун выглядит сейчас. Фото: Vecernij List

Ковтун посвятил медаль украинцам 

Гимнаст справедливо вспомнил, что в Париже-2024 был близок к тому, чтобы несколько раз оказаться на пьедестале. Однако по итогам многоборья и свободных упражнений он занял только 4 места, причем речь шла о некорректном судействе. 

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"Когда я стал вторым на брусьях, это был один из лучших моментов моей карьеры. Я не сразу это понял, нго любая олимпийская медаль является воплощением мечты для любого спортсмена. Я был рад, что принес хоть немного радости Украине, которая переживала и до сих пор переживает тяжелые военные дни", — рассказал Ковтун. 

Олимпиада в Париже стала второй в карьере спортсмена. Он ездил и в Токио-2021, причем был самым молодым гимнастом в сборной Украины

Напомним, Новини.LIVE писали о том, на чем защитник сборной Украины Илья Забарный передвигается по Парижу

Ранее Новини.LIVE сообщали, что португалец Криштиану Роналду пригласил на собственную свадьбу аргентинца Лионеля Месси. 

Гимнастика Илья Ковтун Украинская федерация гимнастики
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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