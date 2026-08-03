Забарного заметили в элитном автомобиле возле базы ПСЖ

Илья Забарный. Фото: Reuters. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный с комфортом передвигается по Франции. Автомобиль футболиста попал в кадр видео, снятого болельщиками.

Забарный попал в объективы болельщиков возле тренировочной базы клуба, сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный на автомобиле. Фото: кадр из видео

Забарный за рулем элитного автомобиля

Французские болельщики запечатлели момент, когда украинский защитник выезжал с территории тренировочного комплекса "ПСЖ". На видео видно, что Забарный управлял черным Porsche Cayenne, который относится к премиальному сегменту кроссоверов.

Автомобиль черного цвета, которым управлял Забарный, является одной из последних моделей. К тому же у Ильи премиальная комплектация. Стоимость нового Porsche Cayenne может существенно отличаться в зависимости от модификации и дополнительного оснащения.

Забарный проводит в "ПСЖ" уже второй сезон после перехода из английского «Борнмута» во французский клуб летом 2025 года. За это время он стал одним из ключевых центральных защитников команды и помог парижанам выиграть несколько трофеев. Контракт украинца с французским клубом рассчитан до лета 2030 года.

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В настоящее время трансферная стоимость 23-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 40 млн евро. За национальную сборную Украины Забарный уже провел 58 матчей и забил три гола, оставаясь одним из лидеров обороны команды.

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