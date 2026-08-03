Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Элитный автомобиль Забарного заметили французские болельщики

Элитный автомобиль Забарного заметили французские болельщики

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 21:48
Забарного заметили в элитном автомобиле возле базы ПСЖ
Илья Забарный. Фото: Reuters. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный с комфортом передвигается по Франции. Автомобиль футболиста попал в кадр видео, снятого болельщиками.

Забарный попал в объективы болельщиков возле тренировочной базы клуба, сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Илья Забарный на автомобиле. Фото: кадр из видео

Забарный за рулем элитного автомобиля

Французские болельщики запечатлели момент, когда украинский защитник выезжал с территории тренировочного комплекса "ПСЖ". На видео видно, что Забарный управлял черным Porsche Cayenne, который относится к премиальному сегменту кроссоверов.

Автомобиль черного цвета, которым управлял Забарный, является одной из последних моделей. К тому же у Ильи премиальная комплектация. Стоимость нового Porsche Cayenne может существенно отличаться в зависимости от модификации и дополнительного оснащения.

Забарный проводит в "ПСЖ" уже второй сезон после перехода из английского «Борнмута» во французский клуб летом 2025 года. За это время он стал одним из ключевых центральных защитников команды и помог парижанам выиграть несколько трофеев. Контракт украинца с французским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Читайте также:

В настоящее время трансферная стоимость 23-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 40 млн евро. За национальную сборную Украины Забарный уже провел 58 матчей и забил три гола, оставаясь одним из лидеров обороны команды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что будущее Романа Яремчука в "Олимпиакосе" окончательно определилось, и нападающий готовится к новому этапу карьеры.

Также Новини.LIVE писал, что Андрей Шевченко объяснил причины разрыва отношений с Мальдини и Пирло.

ПСЖ Илья Забарный автомобиль
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации