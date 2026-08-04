Вайлдер готовий до бою з Усиком, але є важлива умова

Олександр Усик та Деонтей Вайлдер. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик пообіцяв провести ще один бій у 2026 році. Після цього він завершить професійну кар’єру. Українець поки що не назвав імені свого майбутнього суперника.

Існує велика ймовірність, що ним стане американець Деонтей Вайлдер, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

У 2026 році Олександр Усик здобув важку перемогу над кікбоксером Ріко Верховеном у кросовер-поєдинку. Після цього українець звільнив свої чемпіонські пояси та заявив, що проведе лише один прощальний бій. На роль суперника ексчемпіона претендують зірки надважкої ваги. Серед них опинився й відомий американець.

Як у Вайлдера оцінили шанс на бій з Усиком

"Бронзовий бомбардувальник", як називають Деонтея Вайлдера, є одним із найпопулярніших і найуспішніших боксерів у США. Поєдинок із ним може стати комерційно цікавим для українського ексчемпіона. Якщо таке протистояння відбудеться в Америці, як повідомляють інсайдери, це забезпечить щедрі гонорари обом боксерам.

У команді Деонтея Вайлдера вже натякнули, що зацікавлені в такому поєдинку. Менеджер американського боксера Шеллі Фінкель назвав Олександра Усика "великим чемпіоном" і заявив, що "Бронзовий бомбардувальник" готовий обговорити умови поєдинку. Вони мають бути вигідними для обох учасників.

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Поєдинок Усика з Вайлдером може відбутися не раніше середини осені 2026 року.

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