Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Барселона перехопила Родрі у Реала: гравець погодився на трансфер

Барселона перехопила Родрі у Реала: гравець погодився на трансфер

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 20:15
Родрі зробив вирішальний крок до переходу в Барселону
Родрі з Кубком світу та тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Чемпіон Європи та світу у складі збірної Іспанії Родрі повернеться на батьківщину. Ще місяць тому гравець повідомив керівництву "Манчестер Сіті", що хоче перейти до Мадрида. Однак у нього є великі шанси продовжити кар’єру в Каталонії.

"Барселона" вже домовилася з півзахисником про перехід, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Каталонська "Барселона" збирається поповнити склад володарем "Золотого м’яча". На тлі відсутності серйозного інтересу з боку "Реала" чемпіони Іспанії перехопили ініціативу і зробили 30-річному Родрі пропозицію, від якої він не зміг відмовитися.

Деталі можливого трансферу

Контракт іспанця з англійським "Манчестер Сіті" закінчується через рік. Футболіст, який ще недавно був лідером "містян", попросив керівництво клубу відпустити його до Іспанії. Вартість трансферу має становити приблизно 60 млн євро.

Родрі вів переговори з "Реалом", за який хотів виступати, але мадридський клуб не був справді зацікавлений у такому переході. Тим часом активізувалася "Барселона", яка так і не змогла підписати нападника, і вирішила вступити в боротьбу за Родрі, щоб запросити до команди зірку.

Читайте також:

Керівництву каталонського клубу вдалося переконати гравця в доцільності трансферу. Він уже узгодив з "Барселоною" деталі особистого контракту. Тепер спортивний директор "синьо-гранатових" Деку веде переговори безпосередньо з "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що Сергій Ребров отримав пропозицію повернутися в "Динамо", але відмовився.

Також Новини.LIVE писали про те, що Ярослава Магучіх може отримати унікальну золоту корону в разі перемоги на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі. 

Барселона Манчестер Сіті Родрі
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації