Родри сделал решающий шаг к трансферу в Барселону

Родри с Кубком Мира и тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Чемпион Европы и мира в составе сборной Испании Родри вернется на родину. Игрок еще месяц назад сообщил руководству "Манчестер Сити", что хочет в Мадрид. Но у него есть высокий шанс продолжить карьеру в Каталонии.

"Барселона" уже договорилась с полузащитником о переходе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Каталонская "Барселона" собирается пополнить состав обладателем "Золотого мяча". На фоне отсутствия предметного интереса со стороны "Реала" чемпионы Испании перехватили инициативу и сделали 30-летнему Родри предложение, от которого он не смог отказаться.

Детали возможного трансфера

Контракт испанца с английским "Манчестер Сити" истекает через год. Футболист, который еще недавно был лидером "горожан", попросил руководство клуба отпустить его в Испанию. Стоимость трансфера должна составить примерно 60 млн евро.

Родри вел переговоры с "Реалом", за который хотел выступать, но мадридский клуб не был действительно заитересован в таком переходе. Тем временем активизировалась "Барселона", которая так и не смогла подписать форварда, решила вступить в схватку за Родри, чтобы пригласить в команду звезду.

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Руководству каталонского клуба удалось убедить игрока в целесообразности трансфера. Он уже согласовал с "Барселоной" детали личного контракта. Теперь спортивный директор "сине-гранатовых" Деку ведет переговоры непосредственно с "Манчестер Сити".

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