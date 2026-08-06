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Главная Спорт Известна причина, почему Ребров отказался возвращаться в Динамо

Известна причина, почему Ребров отказался возвращаться в Динамо

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 19:01
Реброва не устроило предложение Суркиса и Динамо
Сергей Ребров и Игорь Суркис. Фото: УАФ и "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

В киевском "Динамо" могла состояться неожиданная замена главного тренера. Президент клуба Игорь Суркис предложил эту работу Сергею Реброву. Ранее экс-форвард уже был наставником "бело-синих". 

Ребров предпочел отказаться от такого предложения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров мог вернуться в киевское "Динамо". Он работал в столичной команде с 2014 по 2017 годы. Наставник дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны, выводил "бело-синих" в Лигу чемпионов. Однако возвращаться в Киев не захотел. 

Сергей Ребров
Жозе Моуринью и Сергей Ребров во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Почему Ребров отказал Суркису 

Украинский наставник перестал быть главным тренером национальной команды в апреле 2026 года. После этого он только раз вернулся в страну, где продолжает занимать одну из руководящих должностей в УАФ

Получив предложение вернуться в "Динамо", Сергей Ребров ответил, что пока не готов продолжать работу тренером. Он планирует продолжить отдыхать и уделять время семье. Помимо "бело-синих", в услугах украинского специалиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ

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Динамо Сергей Ребров Игорь Суркис
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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