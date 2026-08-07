Костюк может быть уволен из Динамо в середине августа

Тренер Игорь Костюк и президент Игорь Суркис. Фото: "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

Киевское "Динамо" может начать осень-2026 с новым главным тренером. У Игоря Костюка есть время, чтобы сохранить работу. Но наставника могут заменить.

Руководство "бело-синих" недовольно результатами команды в еврокубках, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Тренерский штаб "Динамо" может измениться во второй раз за год. Кредит доверия Игорю Костюку прямо зависит от ближайших результатов команды. Молодого наставника отправят в отставку, если он не выведет "бело-синих" в основной раунд Лиги Конференций.

Варианты для "Динамо"

Новый специалист придет в киевскую команду в том случае, если она попрощается с еврокубками до осени 2026 года. "Динамо" должно обыграть азербайджанский "Карабах" на пути в основной этап Лиги Конференций. Накануне "бело-синие" победили в первом матче со счетом 1:0 благодаря голу Матвея Пономаренко.

Ответный поединок состоится 13 августа. Пока не известно, кто возглавит "Динамо", если украинская команда все же не сможет пройти "Карабах". Однако по слухам это место уже предлагали Сергею Реброву.

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