Марку Сильва объяснил, почему оставил Трубина на скамейке запасных в Бенфике

Анатолий Трубин с партнерами по команде. Фото: Reuters

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин провёл матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против шотландского "Хартса" на скамейке запасных. Лиссабонцам без уроженца Донецка удалось одержать победу со счетом 6:1.

После матча главный тренер лиссабонской команды Марку Силва объяснил свое решение оставить Трубина в запасе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Бенфики".

Анатолий Трубин. Фото: "Бенфика"

Почему Трубин остался в запасе

По словам Сильвы, решение оставить Трубина на скамейке запасных не связано с его игрой или какими-либо скрытыми сигналами для самого футболиста. Наставник подчеркнул, что это было исключительно техническое решение тренерского штаба.

Специалист отметил, что в предыдущих матчах сезона вратари получали игровое время поочередно. В частности, Трубин выходил в стартовом составе в первых двух официальных матчах, тогда как Самуэл Соареш играл в товарищеской встрече с "Вильярреалом" и именно он получил шанс выйти в стартовом составе на матч против "Хартса".

Сильва также отметил, что журналисты часто пытаются найти скрытый смысл в выборе стартового состава, хотя в данном случае никакого подтекста не было.

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Матч с "Хартсом" стал для "Бенфики" третьим официальным матчем нового сезона. До этого португальский клуб успешно преодолел второй квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей швейцарский клуб "Санкт-Галлен".

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