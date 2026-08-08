Інфантіно потрапив у новий скандал через коханку в УЄФА

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі нового скандалу. Цього разу справа стосується працевлаштування та звільнення його колишньої коханої під час роботи в УЄФА.

Колишня кохана Інфантіно, ймовірно, отримала підвищення, а після звільнення їй виплатили значну компенсацію, повідомляє The Telegraph, передає портал Новини.LIVE.

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Новий скандал з Інфантіно

За інформацією джерела, колишня співробітниця працювала в адміністративному апараті УЄФА. Після початку стосунків із Інфантіно вона отримала керівну посаду, а її зарплата зросла приблизно на 30% — до 160 тисяч швейцарських франків на рік.

Тодішній президент УЄФА Мішель Платіні висловлював невдоволення ситуацією навколо ймовірного роману Інфантіно зі співробітницею. Згодом жінка залишила організацію, отримавши компенсацію, яку колишні працівники УЄФА оцінили щонайменше в шестизначну суму.

Крім того, УЄФА фінансувала її навчання за програмою MBA, вартість якої становила близько 45 тисяч фунтів стерлінгів на рік. В УЄФА підтвердили факт цих виплат і заявили, що були обізнані про чутки щодо стосунків співробітниці з Інфантіно. Також в УЄФА повідомили, що згодом внутрішні правила були посилені відповідно до сучасних стандартів корпоративного управління.

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Джанні Інфантіно працював в УЄФА з 2000 року, а з 2009-го обіймав посаду генерального секретаря організації. У лютому 2016 року його було обрано президентом ФІФА.

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