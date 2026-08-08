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Главная Спорт Инфантино оказался в центре скандала из-за любовницы, назначенной на высокую должность

Инфантино оказался в центре скандала из-за любовницы, назначенной на высокую должность

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 10:15
Инфантино оказался в центре нового скандала из-за любовницы в УЕФА
Джанни Инфантино. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового скандала. На этот раз дело касается трудоустройства и увольнения его бывшей возлюбленной во время работы в УЕФА.

Бывшая возлюбленная Инфантино, вероятно, получила повышение, а после увольнения ей выплатили значительную компенсацию, сообщает The Telegraph, передает портал Новини.LIVE.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Новый скандал с Инфантино

По информации источника, бывшая сотрудница работала в административном аппарате УЕФА. После начала отношений с Инфантино она получила руководящую должность, а ее зарплата выросла примерно на 30% — до 160 тысяч швейцарских франков в год.

Тогдашний президент УЕФА Мишель Платини выражал недовольство ситуацией вокруг предполагаемого романа Инфантино с сотрудницей. Впоследствии женщина покинула организацию, получив компенсацию, которую бывшие сотрудники УЕФА оценили как минимум в шестизначную сумму.

Кроме того, УЕФА финансировала её обучение по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов стерлингов в год. В УЕФА подтвердили факт этих выплат и заявили, что были осведомлены о слухах относительно отношений сотрудницы с Инфантино. Также в УЕФА сообщили, что впоследствии внутренние правила были ужесточены в соответствии с современными стандартами корпоративного управления.

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Джанни Инфантино работал в УЕФА с 2000 года, а с 2009-го занимал должность генерального секретаря организации. В феврале 2016 года он был избран президентом ФИФА.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE показал последствия российского удара по стадиону «Черноморец», который повредил часть спортивной арены.

Также Новини.LIVE писал, что дальнейшая работа Игоря Костюка в "Динамо" будет зависеть от результатов команды в квалификации еврокубков.

футбол Джанни Инфантино ФИФА
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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