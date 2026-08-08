Инфантино оказался в центре нового скандала из-за любовницы в УЕФА

Джанни Инфантино. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового скандала. На этот раз дело касается трудоустройства и увольнения его бывшей возлюбленной во время работы в УЕФА.

Бывшая возлюбленная Инфантино, вероятно, получила повышение, а после увольнения ей выплатили значительную компенсацию, сообщает The Telegraph, передает портал Новини.LIVE.

Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Новый скандал с Инфантино

По информации источника, бывшая сотрудница работала в административном аппарате УЕФА. После начала отношений с Инфантино она получила руководящую должность, а ее зарплата выросла примерно на 30% — до 160 тысяч швейцарских франков в год.

Тогдашний президент УЕФА Мишель Платини выражал недовольство ситуацией вокруг предполагаемого романа Инфантино с сотрудницей. Впоследствии женщина покинула организацию, получив компенсацию, которую бывшие сотрудники УЕФА оценили как минимум в шестизначную сумму.

Кроме того, УЕФА финансировала её обучение по программе MBA, стоимость которой составляла около 45 тысяч фунтов стерлингов в год. В УЕФА подтвердили факт этих выплат и заявили, что были осведомлены о слухах относительно отношений сотрудницы с Инфантино. Также в УЕФА сообщили, что впоследствии внутренние правила были ужесточены в соответствии с современными стандартами корпоративного управления.

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Джанни Инфантино работал в УЕФА с 2000 года, а с 2009-го занимал должность генерального секретаря организации. В феврале 2016 года он был избран президентом ФИФА.

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