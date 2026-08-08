В возрасте 68 лет скончался отец Лионеля Месси, Хорхе Месси

Лионель Месси с отцом. Фото: instagram.com/jorge.sole Фотоколлаж: Новини.LIVE

Отец капитана сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионеля Месси, Хорхе Месси, скончался в возрасте 68 лет. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью, однако семья не раскрывала ее диагноз.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Infobae.

Лионель Месси с родителями. Фото: instagram.com/jorge.sole

Отец Месси скончался после того, как сын не выиграл второй ЧМ

По информации аргентинского источника, Хорхе Месси скончался в одной из клиник города Росарио. В последнее время он проходил лечение, но спасти его врачам не удалось.

Во время чемпионата мира 2026 года состояние здоровья отца Месси уже вызывало беспокойство. После стартового матча Аргентины против Алжира, в котором Лионель оформил хет-трик, футболист не смог сдержать слёз. Тогда он объяснил, что его эмоции были связаны не с футболом, а с тяжелыми событиями в семье.

Впоследствии в СМИ появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем отца Месси. В июне семья футболиста подтвердила, что он проходит лечение, при этом попросив не распространять слухи. На тот момент состояние пациента оценивалось как стабильное.

Читайте также:

Хорхе Месси много лет был агентом и менеджером Лионеля, представлял его интересы во время переговоров с клубами и повсюду сопровождал сына.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренер "Бенфики" назвал причину, по которой Анатолий Трубин потерял место в стартовом составе команды.

Также Новини.LIVE писал, что Джанни Инфантино заподозрили в содействии карьере бывшей любовницы во время его работы в УЕФА.