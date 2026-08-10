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Главная Спорт Неймар близок к воссоединению с Месси и Суаресом

Неймар близок к воссоединению с Месси и Суаресом

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:09
Неймар может стать одноклубником Месси в Интер Майами
Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм готовит сюрприз для болельщиков. Он готов предложить краткосрочный контракт легендарному игроку. Новичком команды может стать Неймар. 

Бразилец воодушевлен возможностью переехать в США, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Gols do Brasileirão

Бывший лидер сборной Бразилии Неймар вопреки прогнозам не собирается уходить из футбола. В ближайшее время он может стать игроком "Интера" из Майами. Игрок уже достиг принципиальной договоренности с американским клубом и присматривает жилье в США для себя и своей семьи. 

Почему Неймар готов к трансферу 

Ожидалось, что 34-летний бразилец завершит карьеру в конце 2026 года. Однако его воодушевила идея снова выступать за одну команду с аргентинцем Лионелем Месси и уругвайцем Луисом Суаресом, которые являются друзьями Неймара вне футбольного поля. 

Звездное трио выступало за "Барселону" с 2014 по 2017 годы. За это время они забили 363 гола. Благодаря усилиям своих звезд каталонцы в те годы доминировали и победили в Лиге чемпионов. Позже Неймар выступал вместе с Лионелем Месси за французский "ПСЖ". 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о размере заработка теннисистки Марты Костюк, которая выбыла из турнира в Торонто после поражения от Иги Свентек. 

Также Новини.LIVE писали, что болельщики "Челси" неоднозначно отреагировали на возвращение Михаила Мудрика после длительной дисквалификации. 

Лионель Месси Неймар Интер Майами
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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