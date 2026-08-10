Неймар может стать одноклубником Месси в Интер Майами

Неймар близок к воссоединению с Месси и Суаресом
Владелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм готовит сюрприз для болельщиков. Он готов предложить краткосрочный контракт легендарному игроку. Новичком команды может стать Неймар.
Бразилец воодушевлен возможностью переехать в США, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Gols do Brasileirão.
Бывший лидер сборной Бразилии Неймар вопреки прогнозам не собирается уходить из футбола. В ближайшее время он может стать игроком "Интера" из Майами. Игрок уже достиг принципиальной договоренности с американским клубом и присматривает жилье в США для себя и своей семьи.
Почему Неймар готов к трансферу
Ожидалось, что 34-летний бразилец завершит карьеру в конце 2026 года. Однако его воодушевила идея снова выступать за одну команду с аргентинцем Лионелем Месси и уругвайцем Луисом Суаресом, которые являются друзьями Неймара вне футбольного поля.
Звездное трио выступало за "Барселону" с 2014 по 2017 годы. За это время они забили 363 гола. Благодаря усилиям своих звезд каталонцы в те годы доминировали и победили в Лиге чемпионов. Позже Неймар выступал вместе с Лионелем Месси за французский "ПСЖ".
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