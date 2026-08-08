Фанати Челсі негативно відреагували на виступ Мудрика з Міланом

Михайло Мудрик. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів другий матч після завершення дискваліфікації за допінг та повернення на футбольне поле. Лондонці в товариському матчі обіграли "Мілан" із рахунком 3:0.

Виступ Мудрика знову викликав неоднозначну реакцію серед уболівальників "Челсі", повідомив портал Новини.LIVE.

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик не вразив фанатів "Челсі"

Мудрик вийшов на заміну на 85-й хвилині, коли "Челсі" вже впевнено перемагав із рахунком 3:0. Українець провів на полі 10 хвилин.

Частина вболівальників вважає, що футболіст поки не виглядає готовим до гри та потребує більшої кількості ігрової практики. Дехто навіть запропонував віддати українця в оренду, щоб він швидше набрав форму після майже дворічної перерви.

Негативні коментарі були пов'язані з однією невдалою подачею Мудрика з лівого флангу.

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Timacfc: "Мудрик усе ще виглядає "іржавим". Йому потрібно більше ігрових хвилин, щоб знову набрати форму. Це вже не той Міша, якого я знав".

chelsea_vids: "Я люблю Мудрика, але йому варто піти в оренду".

CFCHenri: "Перший дотик — невдалий, потім хороший ривок і подача в нікуди. Мудрику потрібна оренда".

paulolp777: "Помітно, що йому потрібно надолужити втрачені місяці. Він ще не в ритмі, тому оренда з регулярною ігровою практикою була б найкращим варіантом".

Fedrickkkkkkk: "Можливо, Мудрику було б краще перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" чи "Арсенал". Зараз він не готовий виграти конкуренцію в "Челсі".

Для Мудрика це був другий матч після завершення 18-місячної дискваліфікації. Дебютний матч після повернення він провів кількома днями раніше проти "Ювентуса", де його гра викликала неоднозначну реакцію вболівальників.

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