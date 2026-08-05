Алонсо зізнався, що вихід Мудрика на поле став емоційною подією для Челсі

Хабі Алонсо та Михайло Мудрик. Фото: "Челсі" Фотоколаж: Новини.LIVE

Головний тренер лондонського "Челсі" Хабі Алонсо прокоментував повернення на поле українського вінгера Михайла Мудрика. Футболіст, у якого завершилася дискваліфікація за допінг, зіграв у товариській грі з "Ювентусом" (0:1).

Алонсо назвав повернення Мудрика особливою подією, повідомляє портал Новини.LIVE.

The whole stadium erupted and the players applauded Mudryk the moment he stepped back onto the pitch.



Everyone was genuinely happy to see him back. 🥹💙 pic.twitter.com/G7l3d9x1wv https://t.co/KREd0FS0QA — 𝐎𝐘𝐈𝐍𝐋𝐎𝐋𝐀  (@Oyinlola_cfc) August 5, 2026

Мудрик був радий зіграти наприкінці матчу

У грі з "Ювентусом" Мудрик вийшов на заміну на 80-й хвилині та провів на полі 14 хвилин.

Після фінального свистка Алонсо розповів, що ще до початку матчу повідомив Мудрику про намір випустити його на поле. За словами іспанського фахівця, футболіст був дуже щасливий почути цю новину.

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"Я дуже радий за нього. Для всіх у клубі було дуже емоційно побачити його повернення. Особливо коли перед матчем я сказав йому, що планую випустити його на 10–15 хвилин. Він був у захваті. Це було чудове відчуття для нього і для всіх нас", — сказав Алонсо.

Мудрик повернувся до футболу після того, як наприкінці липня 2026 року було скасовано його дискваліфікацію. До цього українець не грав в офіційних матчах, оскільки був відсторонений на чотири роки, але адвокати допомогли йому домогтися угоди зі слідством і скорочення терміну дискваліфікації.

За "Челсі" Мудрик провів 73 матчі в офіційних турнірах, забив 10 голів і зробив 11 результативних передач.

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