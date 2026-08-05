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Головна Спорт Мудрик вперше зіграв за Челсі після закінчення дискваліфікації

Мудрик вперше зіграв за Челсі після закінчення дискваліфікації

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 17:26
Мудрик повернувся на поле у першому матчі за Челсі після дискваліфікації
Михайло Мудрик. Фото: BBS Sport/кадр з відео Фотоколаж: Новини.LIVE

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів перший матч після завершення дискваліфікації. Він вийшов на заміну в товариському матчі з туринським "Ювентусом".

Про повернення Мудрика повідомив портал Новини.LIVE.

Мудрик зіграв наприкінці матчу

Головний тренер "Челсі" Хабі Алонсо випустив українця на поле на 80-й хвилині. Мудрик провів 14 хвилин, за які не припустився помітних помилок, виконав один простріл і одну неточну подачу з лівого флангу.

До матчу з "Ювентусом" українець уже провів кілька тренувань із командою.

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Для 25-річного вінгера це була перша офіційна поява на полі у складі "Челсі" з листопада 2024 року, коли стало відомо про позитивний результат його допінг-проби.

Наприкінці липня 2026 року рішення про дискваліфікацію було переглянуто, що дозволило українцю повернутися до офіційних матчів.

До дискваліфікації Мудрик провів за "Челсі" 73 матчі в усіх турнірах. За цей час він забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що для глави ФІФА Джанні Інфантіно готують кандидатів на заміну.

Також Новини.LIVE писав про передчасну смерть 21-річної легкоатлетки стала із Австралії — її вважали перспективною.

Михайло Мудрик Ювентус Челсі
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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