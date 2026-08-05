Мудрик вернулся на поле в первом матче за Челси после дисквалификации

Михаил Мудрик. Фото: BBS Sport/кадр из видео. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик сыграл первый матч после окончания дисквалификации. Он вышел на замену в товарищеской игре с туринским "Ювентусом".

О возвращении Мудрика сообщил портал Новини.LIVE.

Отличная скорость и точные передачи у Мудрика



Вратарь перехватил мяч



#CHEJUV https://t.co/ITp3Wx6FuG pic.twitter.com/iEx8H9lQul — 𝐁𝐀𝐑𝐑𝐘⁰⁰¹𓃭 (@adebarry_) 5 августа 2026

Мудрик вышел на поле в конце матча

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо выпустил украинца на поле на 80-й минуте. Мудрик провел 14 минут, за которые не допустил заметных ошибок, выполнил один прострел и одну неточную подачу с левого фланга.

К матчу с "Ювентусом" украинец уже провел несколько тренировок с командой.

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Для 25-летнего вингера это было первое официальное появление на поле в составе "Челси" с ноября 2024 года, когда стало известно о положительном результате его допинг-пробы.

В конце июля 2026 года решение о дисквалификации было пересмотрено, что позволило украинцу вернуться к официальным матчам.

До дисквалификации Мудрик провел за "Челси" 73 матча во всех турнирах. За это время он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что для главы ФИФА Джанни Инфантино готовят кандидатов на замену.

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