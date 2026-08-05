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Головна Спорт Мудрик отримав новий номер у Челсі

Мудрик отримав новий номер у Челсі

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 15:12
Мудрик після повернення до Челсі отримав новий номер
Михайло Мудрик. Фото: "Челсі" Фотоколаж: Новини.LIVE

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик після повернення у футбол отримав новий номер у клубі. Раніше гравець пропустив рік та сім місяців через дискваліфікацію за вживання допінгу.

Після повернення до складу "Челсі" Мудрик провів два тренування та потрапив до заявки на товариський матч із "Ювентусом", де отримав новий ігровий номер, повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старий номер Мудрика забрав лідер "Челсі"

За інформацією із заявки "Челсі", на матч із "Ювентусом" Мудрика заявили під 43-м номером. При цьому футболіст потрапив на лаву запасних.

До дискваліфікації Мудрик виступав у "Челсі" під 10-м номером, але дуже швидко його забрав лідер клубу Коул Палмер.

У допінг-пробі Мудрика за жовтень 2024 року було виявлено мельдоній, через що футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію. Наприкінці липня 2026-го рішення переглянули, після чого українському вінгеру дозволили повернутися до офіційних матчів.

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До моменту відсторонення Мудрик встиг провести у складі "Челсі" 73 поєдинки в усіх турнірах. За цей час він забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після Джанні Інфантіно на посаду президента ФІФА можуть претендувати одразу п'ятеро відомих футбольних функціонерів.

Також Новини.LIVE писав, що спортивну спільноту шокувала звістка про смерть 21-річної легкоатлетки, якій пророкували велике майбутнє.

Михайло Мудрик Челсі футбольна форма
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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