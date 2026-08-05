Мудрик после возвращения в Челси получил новый номер

Михаил Мудрик. Фото: "Челси". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик после возвращения в футбол получил новый номер в клубе. Ранее игрок пропустил год и семь месяцев из-за дисквалификации за употребление допинга.

После возвращения в состав «Челси» Мудрик провел две тренировки и попал в заявку на товарищеский матч с "Ювентусом", где получил новый игровой номер, сообщил портал Новини.LIVE.

Старый номер Мудрика забрал лидер "Челси"

Согласно информации из заявки "Челси", на матч с "Ювентусом" Мудрик был заявлен под 43-м номером. При этом футболист оказался на скамейке запасных.

До дисквалификации Мудрик выступал в "Челси" под 10-м номером, но очень быстро его забрал лидер клуба Коул Палмер.

В допинг-пробе Мудрика за октябрь 2024 года был обнаружен мельдоний, из-за чего футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию. В конце июля 2026 года решение было пересмотрено, после чего украинскому вингеру разрешили вернуться к официальным матчам.

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К моменту отстранения Мудрик успел провести в составе "Челси" 73 матча во всех турнирах. За это время он забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.

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