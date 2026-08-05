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Головна Спорт Уболівальники Челсі масово розкритикували гру Мудрика в соцмережах

Уболівальники Челсі масово розкритикували гру Мудрика в соцмережах

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 23:06
Фанати Челсі розкритикували Мудрика після повернення
Михайло Мудрик. Фото: BBC Sports/"Челсі" Фотоколаж: Новини.LIVE

Повернення Михайла Мудрика на поле після тривалої дискваліфікації викликало неоднозначну реакцію вболівальників "Челсі". Після товариського матчу з "Ювентусом" (0:1) фанати активно обговорювали гру українського вінгера в соцмережах.

Про негативні реакції на гру Мудрика повідомив портал Новини.LIVE.

Мудрик не всім сподобався

Мудрик вийшов на заміну наприкінці зустрічі та провів на полі 14 хвилин. Для українця це був перший матч після майже дворічної перерви через дискваліфікацію за допінг. Його дії одразу стали предметом дискусій серед уболівальників лондонського клубу.

Думки фанатів розділилися. Одні раділи самому факту повернення вінгера, інші звертали увагу на його фізичну форму та ігрові рішення, а частина користувачів залишила доволі різкі оцінки.

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CFChris: "Приємно знову бачити, як Мудрик нарешті торкається м'яча після такої довгої перерви. Хоча, якщо чесно, його перший дотик був далеко не найкращим".

#1 Daryl Morey Enjoyer: "Мудрик уже не виглядає таким швидким, як рік чи два тому. Але навіть зараз він спринтує втричі швидше за всіх інших на полі — справжній атлет".

Just Chelsea: "Ось футболіст, який мав би привести нас до титулів. Але проблема не у фізичній формі чи техніці — він отримує м'яч і постійно ухвалює дивні рішення. Недарма Лемпард казав, що Мудрик не розуміє гри".

Gonzalo Carol: "Два роки без футболу зовсім не змінили Михайла Мудрика. Він залишився таким самим сміттям. Нічого не змінилося".

Попри критику в соцмережах, головний тренер "Челсі" Хабі Алонсо позитивно оцінив повернення українця, назвавши його дуже емоційним моментом для всієї команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що наразі є п'ять кандидатів на посаду президента ФІФА.

Також Новини.LIVE писав, що в Австралії померла відома молода легкоатлетка, яка виступала в бігу.

Михайло Мудрик Челсі вболівальники
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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