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Главная Спорт Болельщики Челси массово раскритиковали игру Мудрика в соцсетях

Болельщики Челси массово раскритиковали игру Мудрика в соцсетях

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 23:06
Болельщики Челси раскритиковали Мудрика после его возвращения
Михаил Мудрик. Фото: BBC Sports/"Челси". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Возвращение Михаила Мудрика на поле после длительной дисквалификации вызвало неоднозначную реакцию болельщиков "Челси". После товарищеского матча с "Ювентусом" (0:1) фанаты активно обсуждали игру украинского вингера в соцсетях.

О негативных отзывах в адрес игры Мудрика сообщил портал Новини.LIVE.

Мудрик не всем понравился

Мудрик вышел на замену в конце встречи и провёл на поле 14 минут. Для украинца это был первый матч после почти двухлетнего перерыва из-за дисквалификации за допинг. Его действия сразу стали предметом дискуссий среди болельщиков лондонского клуба.

Мнения фанатов разделились. Одни радовались самому факту возвращения вингера, другие обращали внимание на его физическую форму и игровые решения, а часть пользователей оставила довольно резкие оценки.

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CFChris: "Приятно снова видеть, как Мудрик наконец-то касается мяча после такого долгого перерыва. Хотя, если честно, его первое касание было далеко не лучшим".

#1 Daryl Morey Enjoyer: «Мудрик уже не выглядит таким быстрым, как год или два назад. Но даже сейчас он спринтирует втрое быстрее всех остальных на поле — настоящий атлет».

Just Chelsea: "Вот футболист, который должен был привести нас к титулам. Но проблема не в физической форме или технике — он получает мяч и постоянно принимает странные решения. Недаром Лэмпард говорил, что Мудрик не понимает игру".

Gonzalo Carol: "Два года без футбола совершенно не изменили Михаила Мудрика. Он остался тем же мусором. Ничего не изменилось".

Несмотря на критику в соцсетях, главный тренер "Челси" Хаби Алонсо положительно оценил возвращение украинца, назвав его очень эмоциональным моментом для всей команды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на данный момент есть пять кандидатов на пост президента ФИФА.

Также Новини.LIVE писал, что в Австралии скончалась известная молодая легкоатлетка, которая выступала в беге.

Михаил Мудрик Челси болельщики
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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