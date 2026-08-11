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Главная Спорт Свитолина обратилась к украинцам после победы над россиянкой

Свитолина обратилась к украинцам после победы над россиянкой

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 08:27
Свитолина обратилась к украинцам после победы над нейтральной соперницей
Элина Свитолина на корте. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела непростой матч в 1/4 турнира в Торонто. На корте WTA 1000 одесситка сломила сопротивление "нейтральной" Екатерины Александровой. Первый сет оказался за россиянкой, но затем игра стала развиваться по другому сценарию. 

Свитолина не только вырвала волевую победу, но и "повесила бублик" сопернице, сообщают Новини.LIVE

В четвертьфинале WTA 1000 в Торонто Элина Свитолина взяла верх над Екатериной Александровой, одной из самых титулованных российских теннисисток. "Нейтральная" спортсменка уверенно начала первый сет и выиграла его со счетом 6:3. Однако затем Свитолина продемонстрировала характер и сделала камбэк.

Екатерина Александрова (16) — Элина Свитолина (9) — 6:3, 0:6, 3:6. 

Это уже 41 победа Элины в сезоне. Ее рекордом являются 50 выигранных матчей в 2017 году. 

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Что Свитолина сказала после игры 

Украинка призналась, что ее оппонент провела сильный первый сет. Однако у Элины Свитолиной есть "боевой режим", который ей пришлось включить, чтобы переломить ход поединка. 

Одесситка поблагодарила за поддержку украинцев, которых оказалось немало на трибунах в Торонто. Это вдохновляет Элину Свитолину делать все возможное для победы в каждом матче. 

"У меня есть чуть больше суток, чтобы отдохнуть. После этого мы с командой обсудим, как подстроиться под игру следующей соперницы. Мне придется показать все, на что я способна, чтобы пробиться в финал", — заявила украинка. 

В 1/2 турнира в Торонто Элина Свитолина сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек. Поединок пройдет в ночь на 13 августа. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что бразилец Неймар может стать одноклубником Лионеля Месси и Луиса Суареса в "Интере" из Майами. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему украинскую спортсменку Юлия Левченко не включили в состав сборной на чемпионат Европы по легкой атлетике. 

Элина Свитолина Теннис WTA
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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