УЄФА хоче заблокувати наступні 5 турнірів ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Джанні Інфантіно рішуче налаштований залишитися на посаді президента ФІФА. Його відмова піти у відставку після скандалу з приватними інвестиціями у чемпіонат світу може змусити УЄФА вжити заходів. Йдеться про бойкот найважливіших турнірів.

УЄФА може бути змушена виконати свою погрозу щодо бойкоту турнірів ФІФА менш ніж через місяць після того, як Джанні Інфантіно відмовився поступитися зростаючому тиску з вимогою його відставки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Стало відомо, що Джанні Інфантіно вжив заходів для зміцнення своїх позицій на посаді президента ФІФА. Після семи годин кризових переговорів у Марокко в середу ФІФА опублікувала заяву, в якій йдеться, що чиновник користується їхньою "повною підтримкою" після його невдалої спроби залучити приватні інвестиції в турніри.

ФІФА вирішила згуртуватися й перейти в наступ, заявивши, що "більше не терпітиме жодних нападів на свою чесність, належне управління та належні процедури й вживатиме всіх необхідних заходів для захисту свого імені та репутації".

Інфантіно та ФІФА під новим ударом

УЄФА очолює відповідну реакцію проти Джанні Інфантіно. Футбольна асоціація пішла за прикладом Уельсу, офіційно відкликавши свою підтримку швейцарської команди, але, оскільки тиск ще не дав результатів, УЄФА та її союзники, можливо, будуть змушені виконати свою погрозу.

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У заяві, опублікованій у четвер, УЄФА заявила, що слова ФІФА після їхньої зустрічі "нічого не змінюють" і що їхня погроза бойкоту залишається в силі. Це означає, що ФІФА отримала попередження напередодні свого наступного міжнародного турніру — чемпіонату світу серед жінок до 20 років, який має відбутися в Польщі, починаючи з 5 вересня.

Після цього відбудуться чемпіонат світу серед жінок до 17 років у Марокко в жовтні та чемпіонат світу серед жінок до 17 років у Катарі в листопаді та грудні. Наступного літа на нас чекає набагато масштабніша подія: чемпіонат світу серед жінок у Бразилії. Якщо справа дійде до бойкоту, це стане потужним сигналом: на таку жертву готова піти навіть зірка збірної Англії Люсі Бронз.

Турніри ФІФА, які УЄФА може бойкотувати

Чемпіонат світу з футболу серед жінок до 20 років (Польща) — вересень 2026 року;

чемпіонат світу з футболу серед жінок до 17 років (Марокко) — жовтень 2026 року;

чемпіонат світу з футболу серед жінок до 17 років (Катар) — листопад/грудень 2026 року;

Кубок чемпіонів ФІФА серед жінок (Маямі) — січень 2027 року;

чемпіонат світу з футболу серед жінок (Бразилія) — червень/липень 2027 року.

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