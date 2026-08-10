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Главная Спорт УЕФА будет бойкотировать ЧМ и другие турниры под эгидой ФИФА через Инфантино

УЕФА будет бойкотировать ЧМ и другие турниры под эгидой ФИФА через Инфантино

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 08:46
УЕФА хочет блокировать 5 следующих турнниров ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Джанни Инфантино полон решимости удержаться на посту президента ФИФА. Его отказ уйти в отставку после скандала с частными инвестициями в чемпионат мира может вынудить УЕФА принять меры. Речь идет о бойкоте важнейших турниров. 

УЕФА может быть вынуждена выполнить свою угрозу бойкота турниров ФИФА менее чем через месяц после того, как Джанни Инфантино отказался уступить растущему давлению с требованием его отставки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mirror

Стало известно, что Джанни Инфантино предпринял шаги для укрепления своих позиций на посту президента ФИФА. После семи часов кризисных переговоров в Марокко в среду ФИФА опубликовала заявление, в котором говорится, что чиновник пользуется их "полной поддержкой" после его неудачной попытки привлечь частные инвестиции в турниры.

ФИФА решила сплотиться и перейти в наступление, заявив, что "больше не будет терпеть никаких нападок на свою честность, надлежащее управление и надлежащие процедуры и примет все необходимые меры для защиты своего имени и репутации".

Инфантино и ФИФА под новым ударом

УЕФА возглавляет ответную реакцию против Джанни Инфантино. Футбольная ассоциация последовала примеру Уэльса, официально отозвав свою поддержку швейцарской команды, но, поскольку давление еще не дало результатов, УЕФА и ее союзники, возможно, будут вынуждены выполнить свою угрозу.

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В заявлении, опубликованном в четверг, УЕФА заявила, что слова ФИФА после их встречи "ничего не меняют" и что их угроза бойкота остается в силе. Это означает, что ФИФА предупреждена перед своим следующим международным турниром, чемпионатом мира среди женщин до 20 лет, который должен пройти в Польше, начиная с 5 сентября.

После этого последуют чемпионат мира среди женщин до 17 лет в Марокко в октябре и чемпионат мира среди женщин до 17 лет в Катаре в ноябре и декабре. Следующим летом нас ждет гораздо более крупное событие: чемпионат мира среди женщин в Бразилии. Если дело дойдет до бойкота, это станет сильным сигналом: и на такую ​​жертву готова пойти звезда сборной Англии Люси Бронз.

Турниры ФИФА, которые УЕФА может бойкотировать

  • Чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет (Польша) — сентябрь 2026;
  • чемпионат мира по футболу среди женщин до 17 лет (Марокко) — октябрь 2026;
  • чемпионат мира по футболу среди женщин до 17 лет (Катар) — ноябрь/декабрь 2026;
  • кубок чемпионов ФИФА среди женщин (Майами) — январь 2027;
  • чемпионат мира по футболу среди женщин (Бразилия) — июнь/июль 2027. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что главный тренер "Динамо" неожиданно раскритиковал звездного новичка киевской команды. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о реакции болельщиков "Челси" на первое результативное действие Михаила Мудрика после возвращения на поле. 

УЕФА Джанни Инфантино ФИФА
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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