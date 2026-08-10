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Главная Спорт Костюк раскритиковал звездного новичка Динамо: чего не хватает Мунгенге

Костюк раскритиковал звездного новичка Динамо: чего не хватает Мунгенге

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 06:29
Костюк объяснил дебют Мунгенге и ротацию защитников Динамо
Игорь Костюк и Пьер Мунгенге. Фото: "Динамо". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк поделился впечатлениями от дебюта новичка команды Пьера Мунгенге в матче второго тура УПЛ против "Вереса". Столичный клуб вырвал победу в добавленное время.

Наставника пока не впечатлил француз, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Мунгенге проходит адаптацию

По словам Костюка, новичок еще проходит адаптацию к требованиям тренерского штаба. При этом Пьер имеет правильное отношение к работе, однако пока не всегда правильно действует в тактических моментах.

"Пока он привыкает к нашим требованиям. У него есть желание. Не всегда понимает, как перестраиваться, но постепенно обретает уверенность. Для первого матча это хороший опыт для него. В структуре игры ему еще нужно прибавлять", — сказал Костюк.

Также главный тренер "Динамо" прокомментировал смену центральных защитников в стартовом составе. По его словам, это было плановое решение, связанное с ротацией после матча в еврокубках.

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"Это ротация. Михавко с Кендзьорой играли в Люблине, поэтому сегодня решили поставить Тиаре и Биловара", — пояснил наставник.

В матче с "Вересом" победный гол в компенсированное время с пенальти забил Матвей Пономаренко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о выступлении Михаила Мудрика, в котором он способствовал забитому голу.

Также Новини.LIVE рассказывал о результате Марты Костюк в Торонто и заработке украинской теннисистки за пройденные раунды турнира.

Динамо Игорь Костюк Пьер Мунгенге
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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