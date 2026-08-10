Костюк пояснив дебют Мунгенге та ротацію захисників Динамо

Ігор Костюк та П'єр Мунгенге. Фото: "Динамо" Фотоколаж: Новини.LIVE

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк поділився враженнями від дебюту новачка команди П’єра Мунгенге у матчі другого туру УПЛ проти "Вереса". Столичний клуб вирвав перемогу в доданий час.

Наставника поки не вразив француз, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Мунгенге проходить адаптацію

За словами Костюка, новачок ще проходить адаптацію до вимог тренерського штабу. При цьому П’єр має правильне ставлення до роботи, однак поки що не завжди правильно діє у тактичних моментах.

"Поки що він звикає до наших вимог. Має бажання. Не завжди розуміє, як перебудовуватися, але потроху набуває впевненості. Для першої гри це для нього хороший досвід. У структурі гри йому ще треба додавати", — сказав Костюк.

Також головний тренер "Динамо" прокоментував зміну центральних захисників у стартовому складі. За його словами, це було планове рішення, пов'язане з ротацією після єврокубкового матчу.

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"Це ротація. Михавко з Кендзьорою грали в Любліні, тому сьогодні вирішили поставити Тіаре та Біловара", — пояснив наставник.

У матчі з "Вересом" переможний м'яч у компенсований час із пенальті забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про виступ Михайла Мудрика, де він спричинив взяття воріт.

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