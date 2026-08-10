Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк розкритикував зіркового новачка Динамо: чого бракує Мунгенге

Костюк розкритикував зіркового новачка Динамо: чого бракує Мунгенге

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 06:29
Костюк пояснив дебют Мунгенге та ротацію захисників Динамо
Ігор Костюк та П'єр Мунгенге. Фото: "Динамо" Фотоколаж: Новини.LIVE

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк поділився враженнями від дебюту новачка команди П’єра Мунгенге у матчі другого туру УПЛ проти "Вереса". Столичний клуб вирвав перемогу в доданий час.

Наставника поки не вразив француз, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Мунгенге проходить адаптацію

За словами Костюка, новачок ще проходить адаптацію до вимог тренерського штабу. При цьому П’єр має правильне ставлення до роботи, однак поки що не завжди правильно діє у тактичних моментах.

"Поки що він звикає до наших вимог. Має бажання. Не завжди розуміє, як перебудовуватися, але потроху набуває впевненості. Для першої гри це для нього хороший досвід. У структурі гри йому ще треба додавати", — сказав Костюк.

Також головний тренер "Динамо" прокоментував зміну центральних захисників у стартовому складі. За його словами, це було планове рішення, пов'язане з ротацією після єврокубкового матчу.

Читайте також:

"Це ротація. Михавко з Кендзьорою грали в Любліні, тому сьогодні вирішили поставити Тіаре та Біловара", — пояснив наставник.

У матчі з "Вересом" переможний м'яч у компенсований час із пенальті забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про виступ Михайла Мудрика, де він спричинив взяття воріт.

Також Новини.LIVE розповідав про результат Марти Костюк у Торонто та заробіток української тенісистки за пройдені раунди турніру.

Динамо Ігор Костюк П’єр Мунгенге
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації