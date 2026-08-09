Мудрик допоміг Челсі врятуватися від поразки: як відреагували вболівальники

Михайло Мудрик. Фото: "Челсі" Фотоколаж: Новини.LIVE

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів свій третій матч після повернення на поле. У товариському поєдинку з "Дарул Такзім" українець відзначився результативною подачею, після якої захисник суперника зрізав м'яч у власні ворота.

Про реакцію уболівальників на гру Мудрика повідомив портал Новини.LIVE.

Just Listen to the noise when Mudryk was

on the ball😅🔥 pic.twitter.com/9F34Ia5KJ2 — Adeniji Ololade Ebenezer (@Ade_Fresh17) August 9, 2026

Що фанати "Челсі" думають про Мудрика

Попри те, що Мудрик провів на полі дуже мало часу, його дії викликали активне обговорення серед уболівальників "Челсі". Частина фанатів вважає, що українець заслуговує на більше ігрового часу, тоді як інші наголошують, що після майже дворічної паузи йому необхідно поступово набирати форму. Треті ж хочуть, щоб його віддали в оренду.

Gonzalo Carol: "Михайло Мудрик дуже хороший. Я повторюю: небагато футболістів можуть простояти без гри два роки й повернутися практично без втрати якості".

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Stunner: "Мудрик зробив більше за дві хвилини, ніж Джеймі Гіттенс за 85. Я залишив би Мудрика, а Гіттенса відправив би в оренду".

RAY: "Я розумію, що він не грав майже два роки, але давати Мудрику лише п'ять хвилин у кожному матчі недостатньо. На цьому етапі краще вже віддати його в оренду".

AD CFCET: "Мудрик змусив суперника забити автогол і допоміг команді зрівняти рахунок. Важко повірити, що людина майже два роки не грала у футбол".

KeepingItABuck50: "Я краще залишив би Мудрика, ніж Гіттенса. На мою думку, він сильніший футболіст. Гіттенса варто віддати в оренду".

Матч із "Дарул Такзім" став для 25-річного українця третім поспіль після завершення дискваліфікації. До цього Мудрик виходив на заміну в контрольних поєдинках проти "Ювентуса" (0:1) та "Мілана" (3:0).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив про критику на адресу Мудрика з боку вболівальників за гру з "Міланом".

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