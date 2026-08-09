Мудрик зробив першу результативну дію після повернення до Челсі

Михайло Мудрик. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик записав до активу першу результативну дію після повернення на футбольне поле. Українець допоміг клубу уникнути поразки в товариському матчі з "Дарул Такзім".

Про вихід на поле Мудрика повідомив портал Новини.LIVE.

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик врятував кінцівку гри

Лондонський клуб зіграв унічию з чемпіоном Малайзії з рахунком 3:3. Мудрик з'явився на полі на 87-й хвилині, замінивши Джеймі Ґіттенса, і майже відразу взяв участь у результативній атаці.

Уже за дві хвилини українець виконав навіс у штрафний майданчик суперника. Після цієї передачі захисник "Дарул Такзім" Антоніо Крістіан зрізав м'яч у власні ворота, записавши автогол і встановивши підсумковий рахунок зустрічі.

Для Мудрика це був третій поспіль матч після повернення до складу "Челсі". Раніше він виходив на заміну в контрольних поєдинках проти "Ювентуса" (0:1) та "Мілана" (3:0), поступово набираючи ігрову форму після завершення дискваліфікації.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що гра Мудрика у другому матчі після повернення викликала невдоволення серед уболівальників.

Також Новини.LIVE писав, що Марта Костюк припинила боротьбу на турнірі в Торонто, але заробила призові.