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Главная Спорт Мудрик впервые после возвращения в футбол принял участие в голевой атаке

Мудрик впервые после возвращения в футбол принял участие в голевой атаке

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 18:20
Мудрик совершил первое результативное действие после возвращения в Челси
Михаил Мудрик. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик отметился первым результативным действием после возвращения на футбольное поле. Украинец помог клубу избежать поражения в товарищеском матче с "Дарул Такзим".

О выходе Мудрика на поле сообщил портал Новини.LIVE.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик спас концовку матча

Лондонский клуб сыграл вничью с чемпионом Малайзии со счетом 3:3. Мудрик вышел на поле на 87-й минуте, заменив Джейми Гиттенса, и почти сразу принял участие в результативной атаке.

Уже через две минуты украинец выполнил навес в штрафную площадку соперника. После этой передачи защитник «Дарул Такзим» Антонио Кристиан срезал мяч в собственные ворота, записав автогол и установив итоговый счет встречи.

Для Мудрика это был третий подряд матч после возвращения в состав "Челси". Ранее он выходил на замену в контрольных матчах против "Ювентуса" (0:1) и "Милана" (3:0), постепенно набирая игровую форму после окончания дисквалификации.

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Украинский вингер вернулся в футбол в конце июля после пересмотра решения о его отстранении за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что игра Мудрика во втором матче после возвращения вызвала недовольство среди болельщиков.

Также Новини.LIVE писал, что Марта Костюк прекратила борьбу на турнире в Торонто, но заработала призовые.

Михаил Мудрик Челси украинские легионеры (футбол)
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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