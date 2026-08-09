Мудрик совершил первое результативное действие после возвращения в Челси

Михаил Мудрик. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик отметился первым результативным действием после возвращения на футбольное поле. Украинец помог клубу избежать поражения в товарищеском матче с "Дарул Такзим".

О выходе Мудрика на поле сообщил портал Новини.LIVE.

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик спас концовку матча

Лондонский клуб сыграл вничью с чемпионом Малайзии со счетом 3:3. Мудрик вышел на поле на 87-й минуте, заменив Джейми Гиттенса, и почти сразу принял участие в результативной атаке.

Уже через две минуты украинец выполнил навес в штрафную площадку соперника. После этой передачи защитник «Дарул Такзим» Антонио Кристиан срезал мяч в собственные ворота, записав автогол и установив итоговый счет встречи.

Для Мудрика это был третий подряд матч после возвращения в состав "Челси". Ранее он выходил на замену в контрольных матчах против "Ювентуса" (0:1) и "Милана" (3:0), постепенно набирая игровую форму после окончания дисквалификации.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что игра Мудрика во втором матче после возвращения вызвала недовольство среди болельщиков.

Также Новини.LIVE писал, что Марта Костюк прекратила борьбу на турнире в Торонто, но заработала призовые.