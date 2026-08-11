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Главная Спорт Мудрик изменил поведение после возвращения в состав Челси

Мудрик изменил поведение после возвращения в состав Челси

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 09:24
В Челси отметили, что Мудрик сильно изменился после дисквалификации
Тренер "Челси" Хаби Алонсо и Михаил Мудрик. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик сильно изменился после возвращения на поле. В клубе отметили, что футболист начал вести себя совершенно иначе, чем два года назад. Вингер радуется каждой минуте, проведенной с командой. 

Партнеры по "Челси" тоже начали иначе относиться к Мудрику, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic

Украинский футболист Михаил Мудрик вернулся на поле спустя полтора года дисквалификации по обвинению в употреблении допинга. Если раньше вингера считали мрачным и нелюдимым, теперь он постоянно улыбается, шутит и готов обнять любого работника клуба. 

В "Челси" рады возвращению Мудрика 

Главный тренер "синих" Хаби Алонсо поддерживает украинца и дает ему понять, что в команде рассчитывают на игрока. А форвард Николас Джексон поспособствовал тому, что Михаил Мудрик провел на поле несколько минут в матче с "Ювентусом". 

Перед игрой Джексон подошел к Алонсо и попросил выпустить на поле Мудрика вместо него на замену. Сам Николас появился в игре не в стартовом составе, однако тренер сдержал слово и в конце матча дал поиграть Михаилу. 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Элину Свитолину после того, как она обыграла россиянку в четвертьфинале турнира в Торонто. 

Также Новини.LIVE писали об интересе Неймара к предложению подписать контракт с "Интером" из Майами, где играют Месси и Суарес. 

Михаил Мудрик Челси Хаби Алонсо
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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