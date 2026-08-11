Леоненко розкритикував Динамо напередодні матчу-відповіді з Карабахом

Гравці "Динамо" перед матчем та Віктор Леоненко. Фото: пресслужба клубу. Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко не очікує від команди Ігоря Костюка феєричної гри у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Суперником "біло-синіх" буде "Карабах", якого тиждень тому українська команда перемогла з рахунком 1:0.

Леоненко вважає, що "Динамо" зуміло перемогти "Карабах" лише завдяки слабкості суперника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Azerisport.

Експерт вважає "Динамо" фаворитом майбутнього матчу в Баку, якщо господарі поля діятимуть так само, як у першому поєдинку. Віктор Леоненко нагадав, що підопічні Ігоря Костюка не реалізували багато моментів, зумівши забити лише один гол.

Що Леоненку не подобається в грі "Динамо"

На думку колишнього футболіста, у першому поєдинку розчарували обидві команди. Вони допускали занадто багато помилок у діях. У підсумку перемогло "Динамо", у якого помилок у діях було трохи менше.

"Їх не можна прощати. Нікого не хвилює, хто якого віку. У молодих така сама зарплата, як і у досвідченого гравця. У нас футболіст отримує півтора мільйона євро в країні, що перебуває у стані війни, і не знає, що робити, коли виходить один на один. Якщо ти виходиш у складі такої команди, то повинен реалізовувати вихід один на один", — заявив Леоненко.

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Також експерт додав, що Олег Блохін і Володимир Бессонов починали грати у 17 років. І ніхто не робив їм поступки через вік. Більше того, у ті часи за погану гру могли й побити в роздягальні.

Матч-відповідь між "Карабахом" та "Динамо" відбудеться у четвер, 13 серпня.

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