Волошин, Нещерет та ще 5 гравців не допоможуть Динамо у матчі з Карабахом

Воротар Руслан Нещерет на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк не зможе розраховувати на ключових гравців у матчі-відповіді Ліги конференцій. Суперником київської команди стане азербайджанський "Карабах". Тиждень тому "біло-сині" перемогли у першому поєдинку з рахунком 1:0.

Цього разу "Динамо" доведеться грати на тлі кадрових втрат, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Перед київським "Динамо" стоїть завдання вийти до основного етапу Ліги конференцій. Однак кадрова ситуація в команді може негативно позначитися на амбіціях "біло-синіх". За останній тиждень троє основних футболістів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Назар Волошин перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

На кого не зможе розраховувати Костюк

Вже відомо, що проти "Карабаха" в Азербайджані не зіграють основний воротар Руслан Нещерет, а також півзахисники Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Вони залишилися в Києві, тоді як партнери по команді вилетіли на єврокубковий поєдинок.

Також у лазареті "Динамо" вже перебувають досвідчений захисник Денис Попов, а також Костянтин Вівчаренко, Владислав Захарченко та Кирило Осипенко.

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