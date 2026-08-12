Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк отримав підкріплення перед матчем Динамо з Карабахом

Костюк отримав підкріплення перед матчем Динамо з Карабахом

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 10:53
Михайленко повернувся до тренувань у Динамо напередодні матчу з Карабахом
Микола Михайленко під час матчу. Фото: instagram.com/mykhailenko91/

Футболіст збірної України Микола Михайленко повернувся до гри після травми. Півзахисник "Динамо" переніс операцію на коліні. Після тривалої реабілітації він знову може грати.

Михайленку довелося витратити майже два місяці на реабілітацію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

У минулому сезоні Микола Михайленко почав відігравати важливу роль у київському "Динамо". Півзахисник став основним гравцем столичної команди, проте вже в середині червня 2026 року йому довелося погодитися на операцію.

Николай Михайленко
Микола Михайленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Підкріплення для "Динамо"

Микола Михайленко вирушив до Німеччини, де досвідчені хірурги провели операцію на коліні 25-річного півзахисника. Після цього футболіст пройшов тривалу реабілітацію, однак уже повернувся до тренувань із партнерами по "Динамо".

Це важлива новина для наставника "біло-синіх" Ігоря Костюка. Уже в четвер, 13 серпня, кияни зіграють матч-відповідь кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти азербайджанського "Карабаху". Перший поєдинок "Динамо" виграло з рахунком 1:0.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, де і коли можна буде побачити виступ Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Раніше Новини.LIVE писали, що Олександр Усик опублікував відео зі спортзалу, де розпочав підготовку до останнього бою у своїй кар'єрі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Динамо Ліга Конференцій Микола Михайленко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації