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Главная Спорт Костюк получил усиление перед матчем Динамо с Карабахом

Костюк получил усиление перед матчем Динамо с Карабахом

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 10:53
Михайленко вернулся к тренировкам в Динамо перед игрой с Карабахом
Николай Михайленко во время матча. Фото: instagram.com/mykhailenko91/

Футболист сборной Украины Николай Михайленко вернулся в строй после травмы. Полузащитник "Динамо" перенес операцию на колене. После длительной реабилитации он снова может играть. 

Михайленко пришлось потратить почти два месяца на реабилитацию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

В прошлом сезоне Николай Михайленко начал играть важную роль в киевском "Динамо". Полузащитник стал основным футболистом столичной команды, однако уже в середине июня 2026 года ему пришлось согласиться на операцию. 

Николай Михайленко
Николай Михайленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Усиление для "Динамо" 

Николай Михайленко отправился в Германию, где мастные хирурги провели операцию на колене 25-летнего хавбека. После этого футболист прошел длительную реабилитацию, однако уже вернулся к тренировкам с партнерами по "Динамо". 

Это важная новость для наставника "бело-синих" Игоря Костюка. Уже в четверг, 13 августа, киевляне сыграют ответный матч квалификационного раунда Лиги Конференций против азербайджанского "Карабаха". Первый поединок "Динамо" выиграло со счетом 1:0. 

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Динамо Лига Конференций Николай Михайленко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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