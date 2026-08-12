Магучих и Геращенко на Евро-2026: где и когда смотреть

Ирина Геращенко, Ангелина Топич и Ярослава Магучих. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих может в третий раз подряд стать триумфатором чемпионата Европы. Украинка готовится выступить на континентальном турнире в Бирмингеме. На кону окажется не только титул, но и золотая корона.

Призер Олимпиады-2024 Ирина Геращенко тоже примет участие в чемпионате Европы, сообщают Новини.LIVE.

Звезды легкой атлетики со всей Европы на этой неделе соревнуются на чемпионате Европы-2026, который проходит в английском Бирмингеме. Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут бороться за титул чемпионки в прыжках в высоту. Однако конкуренция у них серьезная, в турнире примут участие звезды этого вида спорта из Сербии, Польши, Великобритании и других стран.

Где и когда смотреть выступление Магучих

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 10 по 16 августа. Квалификация прыжков в высоту состоится в четверг, 13 августа, в 12:55 по киевскому времени. Финал турнира проведут в субботу, 15 августа. Он начнется в 22:07 по киевскому времени. Официальный транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт", которое покажет соревнование в прямом эфире.

Лучшим результатом сезона Ярославы Магучих является 2.00 метра. Ирина Геращенко в мае сумела прыгнуть на 1.97 метра. Однако украинки на чемпионате Европы столкнутся с серьезными соперницами. Среди них будут Ангелина Топич из Сербии, британка Морган Лейк, предстаивтельница Польши Мария Жодзик, Кристина Хонзель из Германии и другие спортсменки.

Читайте также:

Напоним, Новини.LIVE писали о том, что Александр Усик вернулся к тренировкам накануне выбора соперника по последнему бою в своей карьере.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что инсайдер Фабрицио Романо анонсировал важное объявление, которое будет сделано после закрытия летнего трансферного окна в Европе.