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Главная Спорт Инсайдер Романо заявил, что больше не будет писать о трансферах

Инсайдер Романо заявил, что больше не будет писать о трансферах

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 15:44
Фабрицио Романо больше не будет публиковать инсайдерскую информацию о трансферах
Фабрицио Романо. Фото: кадр из видео

Самый известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо после завершения летнего трансферного окна изменит формат своей работы. Журналист дал понять, что больше не будет освещать трансферный рынок так, как делал это на протяжении многих лет.

О своем решении Романо сообщил в X, передает портал Новини.LIVE.

Легенда инсайдов изменит формат работы

Романо заявил, что для него настало время пересмотреть свой подход к работе. Детали предстоящих изменений он пообещал раскрыть уже после закрытия трансферного окна.

"Вероятно, я больше не буду заниматься трансферным рынком в привычном формате. Пришло время изменить подход и взгляд на вещи. Я расскажу больше чуть позже, после закрытия трансферного окна. Показатели за этот период кажутся невероятными", — написал Романо.

Итальянца считают самым авторитетным инсайдером в мире футбольных трансферов. Именно он одним из первых сообщает о договоренностях между клубами и футболистами, а его информацию регулярно цитируют ведущие спортивные издания.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о возможном воссоединении Неймара с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в одном клубе.

Также Новини.LIVE сообщал, что Дональд Трамп встал на сторону Джанни Инфантино, когда футбольные конфедерации начали требовать отставки президента ФИФА.

футбол Футбол трансферы Фабрисио Романо
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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