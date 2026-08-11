Фабріціо Романо більше не писатиме інсайдів про трансфери

Фабрісіо Романо. Фото: кадр із відео

Найбільш відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо після завершення літнього трансферного вікна змінить формат своєї роботи. Журналіст дав зрозуміти, що більше не висвітлюватиме трансферний ринок так, як робив це протягом багатьох років.

Про своє рішення Романо повідомив у X, передає портал Новини.LIVE.

Легенда інсайдів змінить формат роботи

Романо заявив, що йому настав час переглянути свій підхід до роботи. Деталі майбутніх змін він пообіцяв розкрити вже після закриття трансферного вікна.

"Ймовірно, я більше не займатимуся трансферним ринком у звичному форматі. Настав час змінити підхід і погляд на речі. Я розповім більше трохи пізніше, після закриття трансферного вікна. Показники за цей період здаються неймовірними", — написав Романо.

Італійця вважають найавторитетнішим інсайдером у світі футбольних трансферів. Саме він одним із перших повідомляє про домовленості між клубами та футболістами, а його інформацію регулярно цитують провідні спортивні видання.

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